Vítimas de acidente que matou cinco pessoas são identificadas

Do: Olhar Direto

O Instituto Médico Legal (IML) identificou as vítimas do acidente registrado na noite de sábado (02), na MT-343, entre o Distrito de Assari e a cidade de Denise. Um homem teria sido socorrido com vida, mas não resistiu e faleceu na manhã de domingo (4).

As vítimas que morreram no mesmo dia foram identificadas como: Gilsomar Alves da Silva, de 39 anos, Paulo Henrique Cerqueira de Souza, 27 anos, Andressa da Cruz Alves Barbosa, 20 anos, e Geisiane Felix.

Um homem identificado como F.R chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu e faleceu no dia seguinte. Todos as vítimas são da cidade de Tangará da Serra.

O acidente aconteceu quando o motorista do Chevrolet Astra seguia pela rodovia. No entanto, ele perdeu controle em uma curva, saiu da pista e colidiu contra uma árvore.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para atendimento da ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil.