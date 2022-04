Veículo roubado em Campo Verde é recuperado pela equipe de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) em Cáceres

Na ação, a PM apreendeu armas de fogo e recuperou um veículo roubado em Campo Verde

Hallef Oliveira | PMMT

Policiais militares prenderam em flagrante dois homens, de 19 e 20 anos, e uma mulher, de 25 anos, por tráfico de drogas, formação de quadrilha e porte ilegal de arma, na tarde desta segunda-feira (04.04), em Cáceres. Na ocorrência, a PM apreendeu 18 tabletes de substância análoga a maconha, duas armas de fogo e ainda recuperou um veículo roubado.

Por volta de 16h20, a equipe de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) foi informada de que um veículo Gol branco, que seria produto de roubo/furto, estava trafegando pela cidade. Foi iniciado o motopatrulhamento e o carro foi visto com três ocupantes, saindo de uma residência, na região do bairro Jardim do Trevo.

Os policiais iniciaram acompanhamento ao veículo, momento em que o suspeito que conduzia o carro empreendeu fuga ao perceber a abordagem. Durante a fuga, os suspeitos desobedeceram às ordens de parada e trafegaram perigosamente, colocando em risco a vida de terceiros. Apoio de outras equipes foi solicitado e na avenida Talhamares, a abordagem foi realizada com sucesso.

Durante vistoria ao veículo, foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38 que estava carregado e municiado. Em checagem a placa e chassis, foi identificado que o automóvel realmente era fruto de roubo/furto, com registro de ocorrência na cidade de Campo Verde.

Ao retornar a residência de onde o veículo tinha saído, a suspeita acompanhou as buscas pelo local, onde foi encontrado uma mala contendo 18 tabletes de substância análoga a maconha. A suspeita confessou que os entorpecentes eram de sua propriedade.

Diante do flagrante, a quadrilha recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia da cidade, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.

