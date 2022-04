Tribunal de Justiça livra Maggi e ex-secretário de bloqueio no valor de R$ 182 milhões

Do: Olhar Direto

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça (TJMT) desproveu recurso do Ministério Público (MPE) que buscava bloquear R$ 182 milhões em ação envolvendo o ex-governador Blairo Maggi e a construtora Andrade Gutierrez.

Além de Blairo e da empresa, também são acionados no processo o ex-secretário Eder de Moraes Dias, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, João Virgílio do Nascimento Sobrinho, Edmilson José dos Santos, Valdir Agostinho Piran, Piran Participações e Investimentos Ltda., Luiz Otávio Mourão e Rogério Nora de Sá.

Processo versa sobre ilicitudes em pagamentos extrajudiciais (administrativos) efetuados pelo Estado de Mato Grosso, por meio da sua Secretaria de Estado de Fazenda, à Construtora Andrade Gutierrez, entre os anos de 2009 e 2011.

O MPE apurou que o Estado de Mato Grosso realizou um total de dezesseis pagamentos à referida construtora, no valor global de R$ 276 milhões, como quitação de precatórios judiciais que a empresa mantinha em face do extinto Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato Grosso, sucedido pelo também extinto Departamento de Viação e Obras Públicas.

Segundo o MPE, ficou demonstrado que pagamentos geraram um prejuízo no montante de R$ 182 mil. A verdadeira motivação para o pagamento extrajudicial foi obter “retorno/propina”, com o desvio de recursos públicos, destinando-os à quitação de dívida “escusa”.

Decisão de piso indeferiu pedido liminar de bloqueio. O MPE então recorreu ao Tribunal de Justiça. O órgão apontou que os requisitos para concessão da tutela de urgência estavam evidentes nos autos, como a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável.

Voto da relatora, Maria Erotides, apontou que na ação civil pública de ressarcimento ao Erário, que segue o rito comum da Lei de Ação Civil Pública, deve o periculum in mora ser comprovado pela parte Recorrente, situação que não se verifica no caso dos autos.

“Diante desse contexto, em que pese à probabilidade do direito invocado pelo Agravante, não há nos autos qualquer comprovação do periculum in mora, tendo se limitado apenas a sustentar que este é presumido, o que não encontra respaldo no ordenamento pátrio, nem na jurisprudência pátria, no caso concreto”, salientou.

Voto da relatora foi seguido de forma unânime.