TJMT nega redução de pena de pai condenado a 33 anos por estuprar e engravidar a filha de 11 anos e jogar feto em rio em Cuiabá

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve a condenação de um homem acusado de estuprar e provocar o aborto da própria filha de 11 anos, em Cuiabá. Ele foi condenado a cumprir pena de 33 anos, 11 meses e 10 dias pelos crimes de estupro de vulnerável, aborto e ocultação/destruição de cadáver.

Segundo as investigações, o pai abusou da filha, realizou testes de gravidez nela e depois comprou remédio para que ela fizesse o aborto e jogou o feto no Rio Coxipó.

O acordão do julgamento foi disponibilizado no Diário Oficial de Justiça dessa segunda-feira (11). De acordo com a decisão, o pai atentou diversas vezes contra a dignidade sexual da filha.

A Justiça destacou o comportamento do pai em relação a filha e a descoberta do crime, administração de remédios abortivos, com resultado da expulsão do feto e descarte no rio.