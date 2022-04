Testemunha afirma que mortos em ação da PM no Manso estavam no chão e que ação foi planejada

Segundo as investigações, o relato do colaborador é corroborado por outro depoimento, o do sobrevivente das emboscadas.

Na ‘emboscada’ foram mortos Vanderson da Conceição Ferreira – de 33 anos; Lucas Matheus Campos Arce – de 21 anos; Kelvin Dias Nascimento – de 23 anos e Bryan Christian Rodrigues Pinheiro – de 19 anos .

Francisco Junior de Carvalho, de 32 anos, (usava tornozeleira eletrônica).

De acordo com o relato, os suspeitos estavam em um carro seguindo pela Estrada do Manso e receberam a ordem de parada. Os policiais ordenaram os ocupantes do carro saíssem do veículo e deitassem no chão, o que foi feito.

Segundo o relato, quando estavam deitados um dos policiais perguntou onde estavam as armas de fogo, os suspeitos responderam que as armas ficaram no carro. “Assim que localizou e retirou as armas do carro, determinou que os cinco entrassem novamente no carro”, disse.

Em seguida, o homem relatou que os policiais rodearam o carro e atiraram nos ocupantes, sem que tenha havido qualquer movimento ameaçador.

Quatro ocupantes do carro morreram e um sobreviveu e relatou o caso nas investigações.

O colaborador da Justiça confirmou participação na ação e disse que planejou tudo e comunicou aos policiais.

Contou ainda que estava no dia da ação e que seguiu na frente na qualidade de “batedor”.

Segundo a juíza Monica Catarina Perri Siqueira os laudos da perícia comprovaram os relatos.