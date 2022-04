Suspeitos são detidos em prática criminosa em Sítio de Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

A Polícia Militar de Campo Verde foi acionada pela ALI (Agencia Local de Inteligência) nesta terça (12) por volta das 22h30min com a informação de que um veículo de cor branca com dois suspeitos estavam dentro de um sitio que fica próximo da fazenda Daniela Cristina, Br 070 na entrada da fazenda Santa Mônica.

A Polícia Militar foi informada que a vítima estava acompanhado pelas câmeras de segurança, e que o veículo já teria ido ao sítio por duas vezes.

De posse das informações de localização a guarnição se deslocou pela Br 070, e entrou na estrada que dá acesso até o sítio, no caminho próximo do sítio a GUPM se deparou com dois veículos parados, sendo um veículo Voyage e uma caminhonete s-10. Ao avistar a viatura o suspeito acelerou o veículo S-10 com outro suspeito dentro e entrou em alta velocidade na plantação de milho deixando o veículo Voyage para trás.

Em seguida foi solicitado apoio das demais viaturas, para fazer o cerco policial e cobrir a extensa área de fuga dos suspeitos. Uma viatura ficou cuidando do veículo Voyage que foi deixado para trás.

As demais viaturas se deslocou até o sítio, e ao chegar no local os militares se depararam com o veículo Honda/HRV parado dentro do sítio. Sendo que um dos suspeitos que estava pelo lado de fora do carro, ao avistar a aproximação da viatura imediatamente saiu correndo, pelo mato tomando rumo ignorado.

Os policiais conseguiram abordar uma suspeita que estava dentro do veículo. Ao realizar a varredura no local foi constatado que a residência que fica dentro do sítio estava com as portas e janelas todas arrombadas. No local a suspeita relatou que estava em um bar que fica na rua do saber no bairro Jupiara, tomando cerveja, momento em que 02(dois) suspeitos chegaram no bar, e disseram que daria 500,00(quinhentos reais) para que a mesma os levasse em seu veículo a uma propriedade que eles iriam buscar algumas televisões e um som em uma chácara que ficava próximo da cidade.

A mesma ainda relatou que o veículo Voyage placa puh-5b15 de Cuiabá-MT que foi abandonado é de sua propriedade. E ainda relatou que o suspeito que estava com ela no sítio, estava portando uma arma de fogo tipo revolver.

O veículo s-10 de placa OBS-4184 de Cuiabá que entrou pela plantação de milho, foi localizado abandonado a cerca de 1km do local.

Os três veículos envolvido na ocorrência foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Campo Verde.

Os veículos Voyage e Caminhonete S-10 foi necessário acionar um guincho para encaminha-los. Tendo em vista que os veículos foram abandonados sem a chave de ignição.

A vítima compareceu no sitio e relatou que não foi levado nenhum pertence. Durante a confecções do boletim de ocorrência recebemos uma informação via Copom que o proprietário da caminhonete S-10 mais sua esposa, estavam no posto de combustível Ipanema, onde pediram para que alguém ligasse para a Polícia Militar, para informar que os mesmos teriam sido vítimas de roubo.

As vítimas relataram que estavam se mudando para uma nova residência que fica na av. Rotary Internacional n°404, no bairro Belvedere, e que estavam pintando a residência e que por volta das 18h30min dois suspeitos entraram armados com ambos empunhando arma de fogo tipo revolver, onde o casal foram amarrados pelos braços e amordaçados pela boca e na sequência foram trancados em um quarto.

Um dos suspeitos, ficou com as vítimas na residência e outro suspeito saiu com a caminhonete S-10. O suspeito ficou com as vítimas dentro da residência por volta das 18h30min ás 00h00min, onde as vitimas conseguiram se soltar.

As vítimas escutaram que um dos suspeitos ficava falando pelo celular com uma mulher que a todo momento passavam informações.

A camionete S-10 que foi tomada de roubo é a mesma camionete que se evadiu da GUPM em alta velocidade pela plantação de milho e que logo após foi localizada.

Após a checagem do veículo Honda/HRV foi constatado que o veículo foi furtado na data de 24/03/2022 na capital, conforme boletim de ocorrência 2022.78795, sendo que o veículo está com as placas de identificação RRJ-9e99 conforme CRLV encontradas dentro do veículo. Sendo que a placa original é QCQ-5634. Logo após os veículos chegarem na delegacia a vítima Sidnei reconheceu alguns de seus pertences que foram levados no roubo, que estava dentro do veículo Voyage que é da suspeita.

RESULTADOS

Conduzido

E.S.M. 30 anos

Guarnição participante:

2° TEN PM Sergio

1° SGT PM Joacil

2° SGT PM Sirino

CB PM Jorge

CB PM Lourenço

CB PM Pedro Henrique

CB Reis

SD PM Cruz

SD PM Paiva

SD PM Silva Limas

SD PM Azevedo

SD Amaral