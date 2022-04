Suspeito mata homem batendo cabeça no chão no interior

Do: MidiaNews

Acusado foi encontrado dormindo próximo do local do crime; ele foi preso em flagrante

Um homem de 26 anos matou outro, de 55 anos, na manhã desta segunda-feira (18), no Centro de Colíder (631 km de Cuiabá).

Segundo o boletim de ocorrência, policiais da PM foram acionados para o local onde tinha um homem morto. Lá, encontraram a vítima no chão e um suspeito dormindo e com sinais de consumo de bebida alcoólica e drogas.

O homem estava com marcas de sangue nos pés. Segundo uma testemunha, ele teria matado a vítima batendo a cabeça no chão e com chutes.

A Polícia Militar deteve o suspeito em flagrante e o encaminhou para a delegacia.

A Polícia Civil investiga o caso.