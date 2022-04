Suspeito de invadir casa e estuprar jovem em MT é preso após 2 anos foragido

Conforme as investigações, o suspeito invadiu a casa de uma família durante a noite, rendeu as vítimas e as ameaçou com uma arma. Na ocasião, ele também passou horas abusando sexualmente da neta do casal de idosos, que morava com os avós. Após o crime, ele fugiu em uma moto.

Na época, ele foi indiciado pelos crimes de invasão de domicílio, cárcere privado, e estupro.

A polícia informou ainda que o foragido praticou crimes semelhantes na cidade Castanhal (PA) e no Distrito Federal.

Com base nas investigações da Delegacia de Vila Rica, foi representada pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça.