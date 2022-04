STJ nega novo pedido de liberdade à adolescente que atirou e matou a amiga em Cuiabá

O ministro entendeu que os requisitos para a soltura não foram cumpridos.

“Somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica de um lado e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legítima a concessão da medida liminar”, diz trecho da decisão.

A polícia indiciou a autora do tiro, que tem 15 anos, por ato infracional análogo a homicídio doloso no dia 2 de setembro. A investigação concluiu que a versão apresentada por ela, no decorrer do inquérito, era incompatível com o que aconteceu no dia da morte e que a conduta da suspeita foi dolosa, porque, no mínimo, assumiu o risco de matar a vítima.