Secretária Municipal de Assistência Social inicia novos cursos de formação profissional em abril

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o objetivo de fomentar a qualificação e formação profissional em Campo Verde, a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou novos cursos oferecidos gratuitamente para a população, nesta segunda-feira (04).

O curso de Costura Criativa é voltado para a produção de Eco Bags a partir da reutilização de material reciclável, uma ação sustentável que também colabora com a geração de emprego e renda.

As aulas são aplicadas em dois turnos, matutino e vespertino, com 10 alunos matriculados em cada turma.

Com carga horária de 20 horas, no Centro Comunitário do Bairro Santa Rosa, os alunos vão poder atuar como autônomo após a conclusão do curso oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde.

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

A formação em Life Coaching é uma das áreas de atuação mais promissoras do momento. A palestra Relacionamento Interpessoal com ênfase de Life Coaching para jovens realizada no CRAS do Bairro São Lourenço, com carga horária de 4 horas, é executada em parceria com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Sindicato Rural de Campo Verde, sendo uma forma de apresentar novas possibilidades de atuação de mercado para os 20 alunos matriculados.

A formação e qualificação profissional são os pilares da Secretária de Assistência Social para auxiliar pessoas a iniciarem uma carreira no mercado de trabalho.