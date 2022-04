Sandero capota na BR-163 e quatro pessoas ficam feridas

Do: MidiaNews

O acidente ocorreu na noite de quarta-feira (13), em Lucas do Rio Verde; todos foram socorridos

Quatro pessoas ficaram feridas, na noite de quarta-feira (13), após o Renault Sandero em que estavam capotar na BR-163, em Lucas do Rio Verde (a 329 km de Cuiabá).

De acordo com informações da concessionária Rota do Oeste, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu na altura do km 680 da rodovia.

As equipes de resgate não souberam informar a dinâmica do acidente, mas fotos tiradas no local revelam que o veículo capotou até parar às margens da estrada.

O veículo ficou parcialmente destruído e as quatro pessoas que estavam no carro ficaram feridas. Elas foram retiradas do veículo pelos socorristas da Rota do Oeste.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência e auxiliou no atendimento às vítimas.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital São Lucas, onde receberam atendimento médico. O atual estado de saúde deles não pôde ser informado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ajudou a controlar o trânsito até que o carro fosse retirado do local. A Polícia Civil está responsável pela investigação do acidente.