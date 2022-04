Rincón, ex-jogador de futebol, morre aos 55 anos na Colômbia

O carro dirigido pelo ex-meia do Corinthians e Palmeiras foi atingido por um ônibus na madrugada da última segunda-feira (11) . Com traumatismo craniano, Rincón chegou a ser operado, estava internado e não sobreviveu, informou a Clínica Imbanaco, na cidade de Cali, onde o ex-jogador estava internado.

No vídeo, é possível ver o carro de Rincón sendo atingido pelo ônibus ao passar por um cruzamento. O veículo do ex-jogador acabou sendo atingido em cheio do lado direito pelo ônibus, que chegou a ficar desgovernado depois da batida. Os dois veículos ficaram destruídos.

Nas imagens “parece que o sinal fica vermelho quando o ônibus atravessa e também pode ter havido excesso de velocidade” por parte do veículo ou do ônibus, informou a prefeitura.

De acordo com as autoridades locais, ainda não foi identificado o condutor do carro no momento do acidente. Sabe-se, no entanto, que havia ao menos mais três pessoas, entre elas, duas mulheres que foram socorridas.