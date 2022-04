Residência pega fogo e família perde tudo em Rondonópolis

Do: MidiaNews

Acidente aconteceu na noite de quarta (27); foram necessários dois mil litros de água para conter chamas

Uma casa foi tomada pelo fogo, na noite de quarta-feira (27), na MT-130, em Rondonópolis (a 216 quilômetros de Cuiabá). Apesar das proporções das chamas, como o local estava vazio, ninguém se feriu.

Segundo o corpo de bombeiros, foram necessários cerca de 2 mil litros de água para conter as chamas na residência, localizada no Bairro Jardim das Flores.

O fogo consumiu parte do teto e atingiu as roupas que estavam numa cama em um dos cômodos.

Ainda não se sabe as causas do acidente e nem o tamanho do prejuízo à família. A Polícia Civil irá investigar o episódio.