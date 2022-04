Recém-nascida morre após ser deixada debaixo da ponte

Do: MidiaNews

Familiares encontraram a menina enrolada em pano sobre uma moita

Uma criança recém-nascida morreu na tarde de sábado (23) após ser abandonada pela mãe, embaixo da Ponte do Rio Cuiabá, no Bairro do Porto.

Conforme a Polícia Civil, o caso foi registrado como abandono de incapaz com resultado morte. As informações iniciais apontavam que a mãe da criança, de 27 anos, havia sofrido um aborto na rua.

Ela foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Saúde) e encaminhada para uma maternidade na Capital.

Já no hospital, os médicos constataram não se tratar de um aborto, uma vez que o cordão umbilical havia sido cortado.

À Polícia, a mulher confessou ter abandonado a criança após o parto, mas não disse onde a deixou.

Familiares encontraram a menina ainda com vida em uma moita, enrolada em um pano.

O Samu foi acionado e encaminhou a bebê para o hospital, mas ela não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia Civil vai apurar o caso.