Quatro pessoas ficam feridas em acidente em cruzamento de MT

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na noite de domingo (17) em Nova Mutum; pista ficou coberta de óleo

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre um Renault Oroch e um Ford Ka, na noite de domingo (17), em Nova Nova Mutum (a 238 quilômetros de Cuiabá). A colisão aconteceu no cruzamento entre as ruas Mamoeiros com a Gravatas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram encontraram as vítimas do lado de fora dos veículos. Três delas foram encaminhadas ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro com dores pelo corpo e uma com um corte na cabeça.

Conforme a imprensa local, o Ford Ka seguia por uma das vias quando bateu na lateral de uma caçamba de entulhos. Depois da colisão, o condutor perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contraria, ocasionando o acidente.

Nas imagens, é possível ver que a frente de ambos os veículos ficaram destruídos.

A pista ficou coberta de óleo e os militares do Corpo de Bombeiros realizaram a limpeza e desobstrução da via.

