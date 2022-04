Projeto Movimento oferece atividades esportivas para promover interação da população de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Projeto Movimente foi criado para atender a demanda de oferta de várias atividades esportivas. Existia um grupo de pessoas que ainda não vinha recebendo atendimento pela Secretaria de Esporte Lazer e Cultura porque só contava com as escolinhas voltadas para atender as crianças e adolescentes em idade escolar.

A secretária Izaurides Késia explica que a pasta ficou sensibilizada com a necessidade de ofertar orientação e auxílio às práticas esportivas para jovens, adultos e idosos que não tinham nenhuma atração esportiva para poder iniciar em alguma modalidade.

“Não existe nenhuma limitação de público, o projeto movimente busca ofertar atendimento independentemente de idade ou gênero. Assim, todos aqueles que buscarem atendimento irão receber”, conclui a secretária.

O projeto tem três áreas de atendimento: esporte coletivo, funcional e caminhada.

A programação oferece futsal na segunda-feira; handebol na terça-feira; basquete na quarta-feira; e vôlei na quinta-feira.

O treinamento funcional acontece todas as terças e quintas-feiras, das 17h às 18h e das 18h às 19h.

Já a caminhada é realizada todas as terças e quintas-feiras das 17h às 19h30 no

Parque das Araras. Outra opção para quem gosta de participar de caminhadas seria aos sábados das 6h às 8h, na Avenida Mato Grosso.

O objetivo desse projeto é incluir grupos que ainda não praticam atividades físicas neste âmbito, além de promover a qualidade de vida da população.