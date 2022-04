Projeto ensina mulheres do PAIF a produzir ovos de chocolate para serem distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Abril é o mês da Páscoa e pensando em atender famílias carentes de Campo Verde, a Secretária Municipal de Assistência Social está realizando uma oficina de confecção de ovos de chocolate. As participantes são mulheres que fazem parte do PAIF – Serviço de Proteção Integral a Família.

O trabalho desenvolvido tem o objetivo de atender famílias carentes e, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade.

Ao todo serão produzidos 60 ovos de páscoa no centro de apoio do bairro Santa Rosa e no CAI – Centro de Atendimento ao Idoso.

Além da função social de levar o alimento tão tradicional para famílias que talvez não teriam condições de comprá-los, a ação também tem a finalidade de estimular o empreendedorismo. Ao desenvolver as técnicas para a confecção, as participantes também poderão passar a produzir ovos de chocolate e ter uma fonte de renda extra.

Os ovos confeccionados serão entregues para as famílias participantes do PAIF.