Professores e técnicos do IFMT entram em greve para cobrar reposição salarial de um ano

Por Alexia Schumacher, Centro América FM

Os professores e técnicos do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) do campus de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, entraram em greve nesta quarta-feira (6) para cobrar do governo federal reposição salarial de 19,99% dos últimos 12 meses.

A categoria decidiu iniciar a paralisação em uma assembleia do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), realizada no dia 30 de março.

De acordo com o presidente da Sinasefe, Matheus de Prado, o sindicato os servidores estão tendo perdas desde 2016.

“Ocorre perdas desde 2016 dependendo da categoria. No campus de Cáceres temos uma particularidade muito forte por ser um campus agrícola e a maioria tem o salário bem inferior do que outros servidores federais. As perdas são imensas nesses últimos seis anos, mas o que colocamos em mesa foi somente 19,99%”, disse.