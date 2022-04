Produtor rural e filhos morrem em queda de avião no interior

Do: MidiaNews

Acidente aéreo acontece na noite de quinta-feira em Primavera do Leste

A Polícia Civil confirmou na manhã desta sexta-feira (1º) a identidade dos quatro mortos na queda de um avião de pequeno porte em Primavera do Leste (234 km de Cuiabá), na noite de quinta-feira (31).

As vítimas são o piloto Dan Halan Toledo Martins, de 27 anos, o produtor rural Juvenal Entriger, 63 anos, e os filhos Guilherme Venturine Entriger, 33 anos, Lucas Venturini Entriger, 32 anos.

A queda da aeronave aconteceu por volta das 21h30. Segundo informações da imprensa local, o piloto tentava realizar o pouso do avião, teve que arremeter e ir até Campo Verde.

No entanto, devido a falta de visibilidade por conta da neblina, retornou a Primavera do Leste e tentou realizar o pouso, quando acabou atingindo algumas árvores.

Moradores próximos do local do acidente ouviram barulho e acionaram as autoridades, que fizeram buscas na região e encontraram as vítimas já sem vida.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).