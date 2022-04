PRF prende motoristas com quase uma tonelada de cocaína em Rondonópolis

Do: MidiaNews

Prisões ocorreram em Rondonópolis na madrugada desta sexta (15); droga seria levada para São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (15), dois motoristas que transportavam, cada um, mais de 400 kg de cocaína. No total, foram apreendidos mais de 800 kg da droga.

As prisões ocorreram durante fiscalização na BR-364, em Rondonópolis ( 215 km de Cuiabá).

A PRF informou que durante a fiscalização deu ordem de parada aos dois motoristas, porém, apenas um deles obedeceu. Uma equipe saiu em diligência e conseguiu imobilizar o outro às margens da BR-163.

Durante a fiscalização do caminhão 1, a equipe notou que o mesmo estava com a estrutura do pino rei alterada, de forma a criar um compartimento secreto.

Ao verificar esse compartimento, foi encontrado aproximadamente 405,00 kg de substância análoga a pasta base de cocaína.

Já o condutor do caminhão 2, ao ser abordado, expressou bastante nervosismo com a presença dos policiais e, perguntado sobre haver algum ilícito em seu veículo, confessou de imediato que estava transportando uma grande carga de drogas.

A equipe então constatou estrutura semelhante à encontrada no veículo 1, onde encontrou a quantidade de aproximadamente 402,00 KG de substância análoga a pasta base de cocaína.

Conforme a PRF, os motoristas seguiam viagem juntos e a droga e confessaram que levariam a droga para a cidade de São Paulo, onde entregariam a uma pessoa desconhecida.

Eles foram encaminhado à delegacia da Polícia Civil para a realização dos demais procedimentos.