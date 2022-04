Prefeitura de Várzea Grande vai cortar o ponto de servidores que faltaram serviço para acompanhar visita do presidente

A Prefeitura de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, vai cortar o ponto dos servidores que faltaram ao serviço para participar de visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (19). No entanto, o município descartou a aplicação de penas administrativas aos servidores.

Além do desconto do dia não trabalhado, a Prefeitura de Várzea Grande não descarta cobrar dos faltosos os prejuízos causados ao municípios devido à falta do servidor.