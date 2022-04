Prefeitura de Campo Verde lança meta para a campanha de vacinação contra influenza e sarampo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o objetivo de proteger a população contra a gripe e sarampo, a Prefeitura de Campo Verde intensificou as orientações da Campanha Nacional de Vacinação. A meta é imunizar 90% do público alvo contra a influenza que são os profissionais da saúde, idosos, gestantes, puérperas e crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade.

Já contra o sarampo, a vacinação tem como meta imunizar 95% das crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade.

De acordo com o Secretaria Municipal de Saúde, o público infantil, composto pelas crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, deve tomar uma dose dos dois imunizantes. Não há necessidade de cumprir intervalo para a aplicação das vacinas contra o Sarampo e Influenza. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser aplicadas no mesmo dia.

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

Vacinação de crianças

No caso das crianças de seis meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve se considerar o esquema vacinal com a apenas uma dose em 2022.

Em caso de dúvida os pais ou responsáveis podem procurar as unidades de saúde do bairro onde mora que os profissionais estão prontos para todos os esclarecimentos necessários sobre a campanha de vacinação.