Prefeitura de Campo Verde divulga investimentos importantes para população no mês de Abril

Cinco ações entre obras e aquisições estão programadas para serem entregues oficialmente para a população no mês de abril pela Prefeitura de Campo Verde, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida por meio de ações de infraestrutura, lazer e saúde.

Uma das obras mais aguardadas é a pavimentação asfáltica da Avenida Beija-Flor no trecho que liga os bairros Recanto dos Pássaros e São Miguel, em Campo Verde, que conta com um sistema de escoamento inovador capaz de reduzir a velocidade da água da chuva evitando erosão no caminho percorrido até o leito do córrego afluente do Rio Lourenço.

O Hospital Municipal Coração de Jesus foi reforçado com os equipamentos de tomografia, mamografia e arco cirúrgico, três aquisições importantes para realizar exames para a população. Os equipamentos ajudarão a dar mais agilidade no atendimento aos pacientes que precisem realizar esses exames. Desta forma, aliviando a fila de espera e evitando que pacientes precisem viajar até outros municípios da região para realizar esses exames.

As revitalizações das praças da Bíblia e da rotatória do bairro São Miguel são outras duas ações importantes para proporcionar lazer e conforto para a população.

Confira o cronograma da Prefeitura Municipal de Campo Verde:

QUINTA-FEIRA, 7 DE ABRIL

APRESENTAÇÃO DA NOVAS INSTALAÇÕES DAS SECRETÁRIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FAZENDA

Local: Rua Maceió, 688 – Centro

Horário: 16:30h

SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL

ENTREGA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA

Local: Av. Airton Senna com Av. Pres. Tancredo Neves

Horário: 17:00h

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE ABRIL

ENTREGA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ROTATÓRIA DO SÃO MIGUEL

Local: Praça da Rotatória do São Miguel

Horário: 8:00h

ENTREGA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PAULO II

Local: Praça João Paulo II

Horário: 18:00h

TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL

INAUGURAÇÃO DO MAMÓGRAFO

Local: Hospital Municipal Coração de Jesus

Horário: 8h

INAUGURAÇÃO DO ARCO CIRURGÍCO

Horário: 9h

INAUGURAÇÃO DO TOMÓGRAFO

Local: Hospital Municipal Coração de Jesus

Horário: 17:00h

QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL

CONCLUSÃO DA AVENIDA BEIJA-FLOR

Local: Av. Beija-Flor

Horário: 18:00h