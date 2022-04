Prefeitura de Campo Verde compra Mamógrafo; equipamento irá ajudar nas ações de cuidados com a saúde mulher

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Para reforçar as ações de prevenção ao câncer de mama e preservar a saúde da mulher, a Prefeitura Municipal de Campo Verde fez a aquisição do aparelho para realizar exames de mamografia. O investimento, para a instalação do Mamógrafo no CAED – Centro de Atendimento, Especialidades e Diagnósticos, foi de R$ 577 mil.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o aparelho de Mamografia DIGIMAMO D é totalmente digital, possui alta resolução de imagem, segurança, produtividade e design moderno incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, o que faz deste equipamento um dos mais completos e modernos aparelhos de mamografia do mundo.

O câncer da mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) é de 66.280 novos casos para cada ano de 2020 até 2022.

Por isso, falar sobre ele é essencial para lembrar a importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura, e ajudar a promover uma vida mais saudável. É por isso que estamos aqui: se você está buscando informações sobre a doença, acompanhe nos próximos tópicos alguns conceitos básicos.

Ao adquirir o Mamógrafo, a Prefeitura de Campo Verde tem a finalidade de explorar minuciosamente através de imagens de alta resolução os tecidos mamários, identificando lesões, nódulos, assimetrias e principalmente, detectando precocemente alterações como tumores malignos.

Um aliado importado para preservar a saúde da mulher por meio de exames com o objetivo do diagnóstico precoce do câncer de mama, que aumentam as chances de cura da doença.

O equipamento visa atender a todos os pacientes que necessitam desse exame, principalmente a população feminina a partir de 40 anos.