Prefeitura convoca a população para participar de Audiência Pública para planejamento da LOA e LDO 2023

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde realiza, neste mês de abril, o ´Programa Participar para Transformar` que irá oferecer a oportunidade da população compoverdense apresentar as demandas da sociedade em audiências públicas a serem realizadas em diferentes bairros.

Serão momentos importantes para levar investimentos para as comunidades como asfalto, iluminação pública, praças, regularização e tudo aquilo que a população julgue necessário para melhorar a vida da população.

A demandas apresentadas, durante a audiência pública, serão analisadas e irão ajudar a administração pública a planejar e definir os investimentos e estratégias para o ano de 2023, por meio da LOA (Lei Orçamentária Anual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Ou seja, a audiência pública é uma forma democrática da população colaborar com as decisões do Poder Público em prol desenvolvimento da cidade. É neste momento que a população tem a oportunidade solicitar aos gestores públicos as ações capazes de solucionar os problemas sociais.