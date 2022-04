Prefeitura confirma cancelamento do feriado de aniversário de Cuiabá

Emanuel destacou que o setor de eventos chegou a pedir mudanças no decreto e estabelecer feriado na sexta. No entanto, segundo o prefeito, o pedido desagradou o setor do comércio e gerou impasse com o município.

De acordo com o prefeito, em dezembro de 2021 foi feito um acordo com o setor do comércio para transformar feriados de 2022 em pontos facultativos.

A medida foi estabelecida para permitir a abertura do comércio e ajudar a amenizar as perdas por conta de período de fechamento do comércio no isolamento social.

O documento também cita que datas municipais religiosas são consideradas feriado.