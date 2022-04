Praça São João Paulo II é reformada; moradores ganham mais segurança e conforto após ações de melhorias realizadas pela Prefeitura de Campo de Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Para melhorar o lazer dos frequentadores da Praça São João Paulo II, na região Central, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realizou a reforma do espaço ao fazer a instalação de grandes e pintura da quadra poliesportiva, jardinagem e adequações nas áreas de convivência.

De acordo com o secretário Henrique César Soares, a segunda etapa do projeto de reforma será a área separada para os quiosques de alimentação. “A partir do mês de maio será aberto o pregão para os interessados em trazer novas opções gastronômicas, além da reforma do espaço dos cessionários. A terceira etapa será a finalização do termo de referência com a empresa que irá concluir a manutenção do elevador para reabertura do mirante da torre”, explica ao destacar que as famílias estão voltando a frequentar a praça que é um cartão postal da cidade.

“Ficou muito bonito, bem cuidado, organizado e limpo. Sempre que posso eu trago meu filho, aos finais de semana, para ele brincar no parquinho e aproveitar o espaço que é bem amplo”, diz a técnica de automação industrial.