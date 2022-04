Polícia mira empresas suspeitas de fraudes em licitações em MT

Do: MidiaNews

Três empresas alvos têm um único dono; ordens judiciais foram emitidas pela 7ª Vara Criminal

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), deflagrou na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Tríade, contra suspeita de prática de fraudes em licitações do Estado.

A operação visa o cumprimento de mandado busca e apreensão e medidas judiciais, em três empresas de equipamentos de informática, ligadas a um único empresário.

As medidas foram deferidas pelo Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com base nas investigações da Deccor. As diligências contam com o apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

As diligências estão em andamento e em breve serão passadas mais informações.