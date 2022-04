Polícia faz buscas para encontrar jovem maranhense e apura possível sequestro em MT

Ele está desaparecido há mais de dois meses. A polícia investiga a hipótese de homicídio.

Na ocasião, a polícia disse que a vítima foi torturada e raptada por membros de uma organização criminosa enquanto dormia no alojamento da empresa em que trabalhava. João é natural do Maranhão e estava no estado para trabalhar na obra de uma usina hidrelétrica.

Na operação desta quarta-feira (6), foram apreendidos celulares e drogas que podem ajudar na investigação.