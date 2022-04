PM interdita festa promovida por organização criminosa em Campo Verde

Policiais militares encerraram uma festa irregular com mais de 100 pessoas, que seria patrocinada por integrantes de uma organização criminosa, na noite de sábado (09.04), na zona rural de Campo Verde.

De acordo com os policiais, após receberem informações sobre a realização de um evento patrocinado por faccionados, chamado de “Festa da Revoada”, as equipes da Polícia Militar realizaram uma operação em um balneário no Distrito de Capim Branco, zona rural da cidade.