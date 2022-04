PF prende jovem acusado de cometer abusos contra criança de 3 anos em Cuiabá

Do: Olhar Direto

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (11), um homem de 21 anos acusado de cometer abuso sexual infantil contra uma criança de três anos em Cuiabá. A vítima é da mesma família do suspeito, que filmava os crimes que cometia na sua residência. A ação faz parte da operação “Esfera de Caína”.

O investigado foi alvo da Polícia Federal no mês de dezembro de 2021, oportunidade em que foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão em sua residência. Na ocasião foram apreendidos pen drives, celulares e equipamentos eletrônicos com centenas de arquivos com imagens e vídeos de abuso sexual infantil. O investigado foi preso em flagrante, mas foi solto em seguida.

A partir da análise deste material, a PF identificou que o homem praticou abuso sexual infantil contra uma criança da própria família, tendo ele mesmo gravado em vídeos os abusos que cometia em sua residência.

Os crimes investigados pela Polícia Federal são armazenamento de arquivos e imagens contendo abuso sexual infantil e estupro de vulnerável que, somadas as penas, podem chegar a 19 anos de prisão.

A medida hoje executada se mostra necessária para afastar o criminoso do lar, protegendo possíveis vítimas e dar prosseguimento às investigações.

O nome da operação está relacionado à punição dos pecadores que vão ao inferno por terem traído de seus parentes, segundo o livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, quando descreve o inferno.