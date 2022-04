Pai é preso por tortura e homem é detido suspeito de estupro contra menina de 11 anos em MT

Segundo o delegado de Santa Terezinha, Diogo Jobane Neto, a vítima morava com o pai, a madrasta e os irmãos em um assentamento na zona rural do município.

Conforme investigação no local, o pai da menina teria a na rua e bateu a cabeça dela em uma estaca de madeira, depois de retirá-la de um veículo e leva-la para casa. No endereço dos responsáveis, a menor foi encontrada dormindo do lado de fora da residência com mais duas crianças.