Operação contra comércio de moedas falsas é deflagrada pela PF em MT

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de moeda falsa e associação criminosa, cujas penas, somadas, podem chegar até 15 anos de prisão.

As investigações decorrem do trabalho realizado pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência da Polícia Federal no Estado de Mato Grosso, a Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda (UERF) e a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios.