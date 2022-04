Onça-parda é encontrada morta às margens de estrada para Chapada dos Guimarães (MT)

Guilherme disse que avisou um guia de turismo de Chapada sobre o animal encontrado.

“Voltei para procurar alguém para avisar. Contei a um guia o que havia encontrado e ele ficou muito triste dizendo que era a segunda onça parda atropelada em dois dias na região”, contou.

Em nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) disse que, caso alguém encontre animais silvestres já sem vida, entre em contato com a Polícia Ambiental. Em caso de suspeita de crime ambiental, além da PM, é acionada a Delegacia do Meio Ambiente para investigação.

Já se o animal estiver vivo em ambiente urbano ou rural, ou com ferimentos, o procedimento correto é entrar em contato com a Sema ou com a Polícia Militar, que aciona o Batalhão Ambiental para a retirada.