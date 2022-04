Obra de asfalto da avenida Beija-Flor está em fase de conclusão e será inaugurada em abril pela Prefeitura de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A obra de pavimentação asfáltica da avenida Beija-Flor está em fase de conclusão, com inauguração da pista duplicada prevista para o mês de abril.

Além do asfalto que irá melhorar a mobilidade no trecho que faz a ligação dos bairros Recanto dos Pássaros e São Miguel, foi realizado um projeto de escoamento da água da chuva com 14 caixas para transposição, algo inédito em Campo Verde.

O projeto de responsabilidade social fará com que a água seja transportada até o leito por meio de caixas que irão reduzir a velocidade e, assim, evitar erosões durante o caminho até o destino final.

Outro cuidado que o projeto teve foi com a implantação dos chamados “colchões de pedra”, uma proteção usada para drenagem e reduzir a velocidade da água.

Segundo o engenheiro responsável Gabriel Caetano Abrantes de Quadros, “o projeto foi elaborado com ações de respeito ao meio ambiente para fazer com que a água da chuva seja restituída ao leio do córrego afluente do rio São Lourenço”.

Para oferecer segurança e comodidade, o projeto também contempla iluminação pública e gramado no canteiro central e laterais das pistas.

A obra realizada por uma empresa terceirizada contratada por meio de licitação está sendo fiscalizada pela Secretaria Municipal de Planejamento com investimento de R$ 1.340 milhão.