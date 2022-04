Motorista é preso por dirigir bêbado e causar incêndio após derrubar poste; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um jovem de 23 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso após bater o carro em um poste e começar um incêndio na avenida Perimetral Sudeste, em Sorriso (a 420 km de Cuiabá), na noite dessa segunda-feira (4). Além do fogo, queda do poste causou problemas na rede elétrica na região.

Ele e um amigo, que também estava no veículo, fugiram do local do acidente e foram encontrados em uma rua

perto do local do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estavam com sinais visíveis de embriaguez. O motorista realizou teste do bafômetro que constatou 0,96 mg/L de álcool.

Eles afirmaram que estavam na festa de aniversário de outro amigo, no entanto, o motorista alegou não se lembrar de ter batido no poste da avenida Perimetral Sudeste, em Sorriso.

O jovem relatou que só se lembrava de ter parado naquele lugar quando viram o fogo saindo do carro. Ele e o amigo saíram correndo, deixando objetos pessoais dentro do carro.

O motorista foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis. Ele vai responder por conduzir veículo sob a influência de álcool e dano, por conta da queda do poste.

Veja o vídeo: