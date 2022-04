Menina de 1 ano que estava em acidente que matou pais e irmão dela tem alta de hospital e está bem, diz família

A menina, que irá completar 2 anos no mês que vem, estava no carro na hora do acidente que matou os pais dela e o irmão, de 4 anos. O carro bateu em uma caminhonete.

Kamila Silva, de 26 anos, Eduardo Luiz Sandri, 24 anos, e o filho Lorenzo, de 4 anos, não resistiram aos ferimentos e foram a óbito ainda no local.

A garota de 1 ano foi resgatada do acidente pelo Samu e encaminhada para o Hospital Regional do município.

Segundo familiares, a menina ficou em observação no hospital e ainda no domingo teve alta. Ela teve ferimentos leves, precisou levar pontos no pescoço devido a um corte e teve poucos arranhões e não teve sequelas do acidente.

A criança ficará sob os cuidados da avó materna dela, mãe da Kamila. “No momento ela chama muito pela mãe, chora muito, mas fisicamente está bem”, relatou uma prima de Kamila. Os corpos do casal e do filho foram velados nessa segunda-feira (25) e serão sepultados no Cemitério Municipal de Terra Nova do Norte, nesta terça-feira (26).

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar, a família estava em um carro de passeio em uma estrada rural quando bateu de frente com uma caminhonete.

Havia dois homens na caminhonete, que tiveram apenas ferimentos leves.