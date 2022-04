Médico que morreu atropelado ao atender vítima de acidente já fez parto em ambulância em MT

Elaine foi colocada na ambulância e a equipe realizou os procedimentos recomendados em situação de parto. A mulher deu à luz uma menina.

Conforme informações da Concessionária Rota do Oeste e da Polícia Rodoviária Federal, as equipes foram acionadas para o atendimento de uma ocorrência onde uma carreta carregada com adubo havia tombado.

As equipes de resgate foram até o local e constataram a morte do condutor da carreta.