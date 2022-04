Mato-grossense consome em média 17 kg de carne suína por ano, diz IBGE

Na campanha a Acrismat será disponibilizado display com informações sobre a carne suína e possíveis receitas com a proteína em locais estratégicos, como nos açougues e restaurantes dentro dos supermercados, dando maior visibilidade ao produto.

O rebanho de suíno no estado é de 3,5 milhões de cabeças, segundo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea). A produção no ano passado foi a maior desde de 1997, quando começou a série histórica do IBGE, foram 265 mil toneladas de carne.