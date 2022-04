Marília Mendonça, revelação e piada com Will Smith: como foi o Grammy 2022

Do UOL/Splash

O Grammy Awards 2022 anunciou os vencedores de suas 86 categorias durante o domingo. A cerimônia foi marcada por uma homenagem à cantora Marília Mendonça, revelação de Olivia Rodrigo e uma piada sobre o tapa de Will Smith durante o Oscar.

Destaque para o Brasil

Em um dos momentos mais emocionantes da noite, Marília Mendonça foi lembrada no vídeo “in memorian”, em que aparecem todos os artistas mortos durante o último ano.

O momento chamou a atenção dos fãs da artista nas redes sociais. “Você é eterna”, afirmou um dos admiradores da artista em publicação no Twitter.

O Brasil também foi destacado durante o Grammy com a premiação da pianista Eliane Elias. A paulista de 62 anos venceu a categoria “melhor álbum de jazz latino” pela 2ª vez pelo trabalho em “Mirror Mirror”.

Revelação do ano e outras premiações

Olivia Rodrigo foi um dos grandes destaques do Grammy. Aos 19 anos, ela ganhou o prêmio de revelação do ano e subiu ao palco após ser anunciada por Dua Lipa e Megan Thee Stallion.

Na mesma premiação, ela foi escolhida anteriormente a vencedora em “melhor performance pop”. Segundo o site Pichfork, Olivia é a segunda artista mais jovem a ser indicada nas quatro principais categorias do Grammy.

O Foo Fighters, que cancelou a sua apresentação no Grammy após a morte do baterista Taylor Hawkins, também foi destaque com três prêmios. O músico foi homenageado com um vídeo durante o evento.

A dupla Silk Sonic ganhou os prêmios “melhor canção” e “melhor gravação do ano” com “Leave The Door Open”.

O humorista Louis C.K ganhou Grammy na categoria “Melhor Álbum de Comédia” com o projeto “Sinceramente Louis C.K”. Durante o especial de comédia, ele faz piadas sobre acusações de má conduta sexual.

Piada com Will Smith

O humorista Trevor Noah, um dos apresentadores do Grammy 2022, fez uma piada usando uma referência ao ator Will Smith, autor do tapa no rosto de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar realizada no domingo (27).

“Vamos ouvir música, dançar, cantar, manter os nomes das pessoas fora de nossas bocas e distribuir prêmios durante toda a noite”, disse durante a abertura da premiação.

A piada faz referência ao que Will Smith diz após subir ao palco para agredir Chris Rock. “Tire o nome da minha mulher da porr* da sua boca”, gritou o artista vencedor do Oscar de melhor ator por “King Richard – Criando Campeãs”.

De acordo com o jornal britânico “The Mirror”, os organizadores do Grammy pediram diretamente para que os artistas “se comportem” durante a cerimônia, sob risco de terem seus prêmios retirados.