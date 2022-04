Mais de 300 mil eleitores em MT estão com títulos cancelados e têm um mês para regularizar a situação

O prazo final de 4 de maio também vale para aqueles que precisarem fazer o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, entre outras solicitações de alterações no cadastro.

O voto no país é obrigatório para todo cidadão, nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. No entanto, o voto é facultativo para os jovens com 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.