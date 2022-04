Mãe e filho de 9 anos morrem em batida entre Biz e caminhonete

Do: MidiaNews

Condutor da caminhonete fugiu sem prestar socorro; caso ocorreu em Lucas do Rio Verde

Uma mãe e o filho, que estavam em uma motocicleta, morreram na tarde de terça-feira (5), em uma colisão com uma caminhonete, na rodovia MT-449, em Lucas do Rio Verde (331 km de Cuiabá).

As vítimas foram identificadas por Juliana Almeida Meirelles Cruz, de 29 anos, e o filho, de 9 anos.

Segundo a Polícia Civil, o acidente foi registrado por volta das 14h, em frente a Fundação Rio Verde. Juliana e o filho estavam em uma moto Honda Biz.

Informações preliminares indicam que a caminhonete, um Volkswagen Amarok, teria atropelado a motocicleta. Os corpos das vítimas foram arremessados para fora da pista.

Conforme a Polícia, o condutor da caminhonete estava sozinho no carro Ele não prestou socorro às vítimas e fugiu.

A Polícia Militar realizou diligências e localizou o veículo abandonado no Bairro Industrial, cerca de 3 km do local do acidente. Até o momento, o homem não foi localizado.

A Prefeitura da cidade lamentou o ocorrido. A escola que estudava a criança, Escola Cecilia Meireles, suspendeu todas as atividades nesta quarta, informou a Prefeitura em nota.