Justiça manda estado apresentar perícia que comprove que ex-deputado de MT está com tumor maligno

O g1 tentou contato com a defesa do ex-deputado, mas não obteve retorno.

José Geraldo Riva ingressou com a ação em 2020. Ele quer interromper o desconto de mensal do valor do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre o valor do benefício.

O ex-parlamentar, relata, no entanto, que em 2000 foi diagnosticado com câncer maligno na tireoide. Com isso, defende que não poderia haver o abatimento, já que a Lei Federal 7.713/88 veda a retenção do IRPF na fonte de quem está com câncer.