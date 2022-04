Jovem que estava em motocicleta morre esmagado por carreta

Do: Olhar Direto

Um jovem identificado como Luiz Fernando Silva Frazão, 22 anos, morreu na noite desta quinta-feira (14), vítima de uma colisão entre uma motocicleta e uma carreta, na MT-358, em Tangará da Serra (240 km de Cuiabá).

De acordo com informações do site Agora MT, a carreta estaria no sentido a cidade e a motocicleta no sentido contrário. Mas em dado momento, o piloto teria perdido controle e colidiu de frente com a carreta.

Duas pessoas estavam na moto, sendo que uma delas foi parar embaixo do veículo de carga e morreu na hora.

O outro ocupante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o hospital da cidade.

A Perícia Técnica (Politec) e Polícia Civil irão apurar as causas do acidente.