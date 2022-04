Incêndio atinge estação de água de VG; uma criança fica ferida

Do: MidiaNews

Chamas vieram do mato e se propagaram devido a presença de gás que saem naturalmente da estação

Um incêndio atingiu a estação de tratamento de água e esgoto, no bairro Parque Sabiá, em Várzea Grande, na noite de segunda-feira (11). Devido a fumaça, uma criança, de um ano, moradora da região ficou ferida, após cair da cama.

De acordo com a Guarda Municipal, diversas ligações acionaram as autoridades informando que havia chamas altas e explosões na região da estação. Uma parte da unidade já estava desativada.

O Corpo de Bombeiro e a Guarda Municipal se deslocaram ao local. Segundo informações colhidas, as chamas vieram do mato e se propagaram pela estação devido a presença de gás que saem naturalmente do local.

Moradores da região ficaram assustados. As informações são de que a criança caiu da cama e sofreu um desmaio. A casa fica próxima a estação de tratamento. A menor foi socorrida e levada para o Pronto Socorro de Várzea Grande e já teve alta hospitalar.

O Corpo de Bombeiros realizou o controle do incêndio. Segundo os militares, os focos avançaram para o terreno da estação de tratamento vindo a atingir alguns canos de PVC do local. A equipe realizou o combate e extinção do incêndio.

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande realiza uma avaliação para examinar os danos. O caso será investigado.