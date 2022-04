Idoso tenta ultrapassagem, é fechado e tomba carro em vala de MT

Do: MidiaNews

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e lavada ao hospital de Nova Mutum

Um idoso de 65 anos ficou ferido e precisou ser levado ao hospital, na terça-feira (12), após tombar seu carro em uma vala de escoamento em uma estrada vicinal de Nova Mutum (a 238 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu no momento em que a vítima tentou fazer uma ultrapassagem na pista.

O próprio motorista relatou aos policiais que ao fazer a manobra o condutor do veículo em sua frente não olhou pelo retrovisor e, por isso, acabou ”fechando” o idoso.

Para evitar uma colisão com o outro carro, a vítima desviou o veículo, mas perdeu a direção e saiu da estrada. Desgovernado, o carro do idoso tombou na vala às margens da pista.

O veículo parou de lado e teve danos na lataria. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e estava com ferimentos no lado esquerdo do rosto.

Os bombeiros relataram que o idoso estava consciente, mas reclamava de dores na região lesionada. Diante da situação, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Hilda Strenger.

A Polícia Civil registrou a ocorrência na delegacia e segue investigando o caso.