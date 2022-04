Hospital Municipal Coração de Jesus de Campo Verde inicia testes da orelhinha e linguinha em recém-nascidos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde através do Hospital Municipal Coração de Jesus, administrado pelo Instituto Social de Saúde São Lucas (ISSSL), iniciou a realização de testes da linguinha e orelhinha em recém-nascidos. Os exames são feitos na unidade hospitalar logo após o parto, antes da alta do bebê.

Ambos os testes servem para diagnosticar e indicar o tratamento precoce de problemas auditivos e frênulo lingual dos recém-nascidos.

Os exames que eram oferecidos apenas no CAED – Complexo de Atendimento Especializado e Diagnóstico, agora, passam a ser realizados também no Hospital Municipal Coração de Jesus e, havendo necessidade de retestes ou monitoramento através do profissional de fonoaudiologia, estes recém-nascidos serão encaminhados para o CAED.

A realização precoce desses exames é primordial para a saúde do bebê, evitando o diagnóstico tardio de possíveis doenças e ou alterações na audição e na fala das crianças.