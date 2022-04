Homem “surta” em festa e esfaqueia 6 pessoas; um jovem morre

Do: MidiaNews

Três pessoas foram internadas no hospital; jovem teria relacionamento com ex-mulher do suspeito

Um homem esfaqueou pelo menos seis pessoas e acabou matando uma delas, um jovem identificado como Antônio de Sousa Sena, de 24 anos, neste sábado (16), em Nova Mutum (a 240 km de Cuiabá).

Conforme registro da Polícia Civil, o suspeito estava em uma confraternização onde estaria bebendo, em uma residência do Bairro Jardim 01.

Em certo momento, o homem pegou uma faca e começou a desferir golpes contra quem estava no local. Ele atingiu seis pessoas. Após o “surto”, ele fugiu.

Quatro pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro. Uma delas é gestante de 3 meses e apresentava fratura no braço esquerdo e cortes na costelas.

Uma segunda vítima teve cortes no abdômen e no tórax e estava em estado crítico. Uma terceira tinha lesões no braço direito.

Antônio, que também teve muitas lesões, chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu e morreu na unidade médica.

A Polícia Militar foi até o local e fez um cerco na região de mata onde ele teria se escondido. A cavalaria da PM também esteve no local para ajudar na procura. No entanto, o homem não foi encontrado.

Conforme informações colhidas pela Polícia, o jovem assassinado teria um relacionamento com a ex-esposa do suspeito.

A Polícia Civil investiga o crime.