Homem que estuprou e matou idosa é condenado a mais de 42 anos de prisão

Com informações do Expresso MT

Aconteceu nesta terça-feira (12) no Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, o julgamento de Adevanir Ferreira da Silva, que foi condenado a 42 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, pelo estupro e morte de Salvina dos Santos Vidal, na época com 74 anos.

O julgamento aconteceu durante aproximadamente 12 horas e terminou na noite desta terça-feira. Adevanir foi condenado por homicídio qualificado, cometido por motivo fútil, de maneira cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por estupro.

RELEMBRE O CRIME

O crime ocorreu em 8 de março de 2020, quando Salvina saiu de casa para fazer sua caminhada matinal e desapareceu. Imagens de câmeras de segurança nas proximidades de sua residência identificaram Adevanir que estava de bicicleta, dominou a idosa, cometeu os abusos e a matou em um terreno baldio. Ele foi preso no final de março no distrito de Santiago do Norte, município de Paranatinga.