Homem indiciado por matar adolescente e atirar contra rapaz em centro de umbanda é preso em Iepê

Com a informação de que ele estaria em Iepê, o Setor de Investigações Gerais iniciou as diligências. De acordo com a polícia, ele foi localizado em uma casa no Jardim Real, onde estava morando. Na cidade, mora a irmã de sua esposa.

O crime

Conforme informações da Polícia Judiciária do Mato Grosso, no dia 14 de março, o homem entrou em um centro de umbanda e atirou várias vezes.

No dia do crime, um adolescente, de 17 anos, foi encontrado baleado, já sem vida. Além dele, outras duas pessoas que estava no local foram alvos dos disparos, mas somente um rapaz, de 21 anos, foi atingido três vezes. Ele foi socorrido, passou por cirurgia e conseguiu se recuperar bem.